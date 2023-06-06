Диетолог Марина Сорокина назвала продукты, которые буквально дарят молодость и замедляют процессы старения, сообщают "Кубанские новости".
Например, яблоки, которые в русском народном фольклоре называются "яблоками молодости". Яблоки богаты клетчаткой, содержат витамины и антиоксиданты, которые отвечают за молодость организма.
По словам врача, рацион с высоким содержанием клетчатки и ферментированных продуктов может снизить риск возникновения ряда заболеваний.
Для здоровья и молодости важно следить за состоянием кишечника, так как от него зависит работа иммунитета. Чтобы избежать скопления вредных бактерий и воспалений, рекомендуется увеличить потребление свежих фруктов и овощей.
Также полезными окажутся продукты, полученные путём брожения:
Однако следует избегать чрезмерного употребления соли, так как её избыток может нанести вред организму.
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