Названы продукты, которые замедляют старение

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Марина Сорокина назвала продукты, которые буквально дарят молодость и замедляют процессы старения, сообщают "Кубанские новости".

Фото: https://sgushhenka.ru/

Например, яблоки, которые в русском народном фольклоре называются "яблоками молодости". Яблоки богаты клетчаткой, содержат витамины и антиоксиданты, которые отвечают за молодость организма.

По словам врача, рацион с высоким содержанием клетчатки и ферментированных продуктов может снизить риск возникновения ряда заболеваний.

Для здоровья и молодости важно следить за состоянием кишечника, так как от него зависит работа иммунитета. Чтобы избежать скопления вредных бактерий и воспалений, рекомендуется увеличить потребление свежих фруктов и овощей.

Также полезными окажутся продукты, полученные путём брожения:

квашеная капуста,

солёные огурцы,

мочёные яблоки,

арбуз и другие маринованные продукты.

Однако следует избегать чрезмерного употребления соли, так как её избыток может нанести вред организму.

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