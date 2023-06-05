Диетолог рассказала, почему пожилым людям не стоит пить молоко

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор-диетолог Елена Соломатина поделилась важной информацией для пожилых людей. Специалист объяснила, почему людям в возрасте лучше избегать употребления молока, несмотря на то, что этот продукт содержит белок, кальций и витамины A, E, D и B.

Фото: budsvetom.com

Проблема заключается в том, что молоко может вызывать проблемы с пищеварительной системой у пожилых людей, а также может вызывать аллергические реакции.

"Могут возникать различные неприятные симптомы, такие как метеоризм и диарея. В таких случаях не рекомендуется употребление молока", — цитирует врача сайт "Москва 24".

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