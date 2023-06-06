Уже наступило лето, и многие люди стремятся привести свое тело в форму, так как уже нельзя прятать недостатки под одеждой. Но как избавиться от лишнего веса? Диетолог Марина Сорокина рассказала о завтраке, который позволит вам избавиться от живота всего за несколько месяцев, при этом не потребуется физическое напряжение.
"Я рекомендую всем, кто хочет привести своё тело в порядок, начинать плотно завтракать каждый день. Однако не стоит есть бутерброды или выпечку, лучше выбирать каши. Например, каждое утро готовьте небольшую порцию гречневой или кукурузной каши. И самое главное — готовьте их на воде", — цитирует Сорокину издание "Кубанские новости".
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