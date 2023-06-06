Назван способ сжигания жира без тренировок

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Уже наступило лето, и многие люди стремятся привести свое тело в форму, так как уже нельзя прятать недостатки под одеждой. Но как избавиться от лишнего веса? Диетолог Марина Сорокина рассказала о завтраке, который позволит вам избавиться от живота всего за несколько месяцев, при этом не потребуется физическое напряжение.

Фото: pixabay. com

"Я рекомендую всем, кто хочет привести своё тело в порядок, начинать плотно завтракать каждый день. Однако не стоит есть бутерброды или выпечку, лучше выбирать каши. Например, каждое утро готовьте небольшую порцию гречневой или кукурузной каши. И самое главное — готовьте их на воде", — цитирует Сорокину издание "Кубанские новости".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.