Названы продукты, которые защищают от тромбов

Кардиолог Сергей Степанов рассказал о продуктах, которые способствуют разжижению крови и защите от тромбов и варикоза. Об этом сообщают "Кубанские новости".

Фото: pixabay.com

Он отметил, что для нормализации крови полезно употреблять больше ягод, таких как крыжовник или малина, поскольку они содержат много салициловой кислоты. Особенно рекомендуется употреблять эти ягоды в холодное время года.

Ещё одним полезным продуктом является имбирь, который обладает множеством полезных свойств для организма. Он помогает нормализовать уровень сахара в крови, улучшает обмен веществ и способствует лечению простудных заболеваний. Кроме того, имбирь снижает вязкость крови.

Кайенский перец также полезен, поскольку содержит капсаицин — вещество, способствующее активному кровообращению и свободному протеканию крови по всем органам человека.

Для снижения вязкости крови рекомендуется увеличить потребление овощей в ежедневном рационе, таких как:

помидоры,

баклажаны,

свекла,

огурцы,

капуста, включая квашеную капусту.

Не следует перегружать организм тяжёлой пищей, лучше предпочитать фрукты, такие как сливы, абрикосы, а также цитрусовые, например, лимоны и апельсины. Они содержат аскорбиновую кислоту, способствующую разжижению крови.

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