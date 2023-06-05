Врач назвала два продукта для быстрого засыпания

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Мельникова дала рекомендации относительно вечернего питания с целью облегчить засыпание. В соответствии с информацией, предоставленной изданием "Газета.ru", она упомянула о продуктах, содержащих триптофан, способствующих более быстрому засыпанию.

Фото: pixabay. com

Доктор отметила, что необходимые для качественного сна вещества можно найти в тёплом молоке и бананах. Однако при выборе продуктов для улучшения сна следует учитывать скорость их усвоения. Некоторые продукты, такие как:

миндаль,

красная рыба,

горох,

также содержат большое количество триптофана, однако не рекомендуются для употребления перед сном, так как они перевариваются долго. Вместо этого перед сном лучше выбирать лёгкие продукты, предпочтительно белковые, по словам Мельниковой.

Специалист также советует отказаться от употребления алкоголя в качестве снотворного средства. Кроме того, она рекомендует ложиться спать до 23:00 в полной темноте, в хорошо проветриваемой комнате.

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