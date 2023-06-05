Диетолог назвала очищающий кишечник салат

0:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт Маргарита Королёва порекомендовала употреблять салат из сырой свёклы, моркови и белокочанной капусты. По словам специалиста, это блюдо позволит очистить кишечник.

Фото: https://www.tuttogreen.it/

Как подчеркнула диетолог, работу кишечника улучшает поедание овощей, у которых грубые пищевые волокна.

"Они представляют собой щётку для кишечника, благодаря которой происходит естественное освобождение от непереваренных остатков пищи", — сказала врач.

Как сообщает Москва 24, эксперт напомнила, что клетчатка содержится в репе, редьке, редисе и зелени.

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