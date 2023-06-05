Терапевт Маргарита Королёва порекомендовала употреблять салат из сырой свёклы, моркови и белокочанной капусты. По словам специалиста, это блюдо позволит очистить кишечник.
Как подчеркнула диетолог, работу кишечника улучшает поедание овощей, у которых грубые пищевые волокна.
"Они представляют собой щётку для кишечника, благодаря которой происходит естественное освобождение от непереваренных остатков пищи", — сказала врач.
Как сообщает Москва 24, эксперт напомнила, что клетчатка содержится в репе, редьке, редисе и зелени.
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Доктор Санни Патель рекомендует употреблять чеснок (один-два зубчика), свежие ягоды, жирую рыбу, тёмный шоколад и куркуму.