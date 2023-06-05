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Диетолог Эллисон перечислил пять вариантов завтрака для снижения уровня холестерина в крови

1:20
Здоровье

Диетолог из Herbalife Nutrition Ричард Эллисон рассказал, как с помощью продуктов можно снизить уровень холестерина крови.

Диетолог Эллисон перечислил пять вариантов завтрака для снижения уровня холестерина в крови
Фото: freepik.com

Специалист рекомендует уделить внимание завтраку и предлагает следующие пять блюд для утреннего приёма пищи:

  1. Овсянка, которая содержит много растворимой клетчатки и снижает уровень холестерина. К каше можно добавить орехи, свежие фрукты и ягоды, корицу.
  2. Яйца (не более двух в день).
  3. Греческий йогурт могут выбрать те, кто хочет употребить на завтрак что-то более лёгкое. В него также можно положить свежие ягоды и фрукты или мёд, если необходимо добавить немного сладости.
  4. Тосты из цельнозернового хлеба. Сверху можно положить авокадо или намазать нежирным сливочным сыром.
  5. Смузи — отличный способ получить разнообразные питательные вещества за один приём пищи. За основу лучше использовать обезжиренное молоко или йогурт, добавив свежие или замороженные фрукты, шпинат и семена чиа для получения дополнительной клетчатки и белка.

"В дополнение к здоровому питанию, одним из важнейших способов снизить уровень холестерина в крови являются физические упражнения", — приводит слова доктора Эллисона Express.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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