Терапевт Губанова рассказала, кому лучше отказаться от полётов

По словам врача-терапевта Ирины Губановой, любой полёт всегда — стресс для организма, а лицам с сердечной недостаточностью и инфекционными заболеваниями они вообще противопоказаны.

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Врач отметила, что от полётов нужно отказаться тем, кто страдает инфекционными заболеваниями, сердечной недостаточностью, которая сопровождается одышкой или отёками, аллергией в частыми обострениями, неконтролируемой бронхиальной астмой, сахарным диабетом в тяжёлой форме, синуситами, отитами, а также беременным на поздних сроках (от 36 недель).

"Перепады давления негативно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы, повышается внутричерепное давление, появляется заложенность в ушах. Понижение атмосферного давления ухудшает поступление кислорода к тканям, что вызывает гипоксию и может привести к ухудшению состояния людей с респираторными заболеваниями, одышкой и анемией среднетяжелой и тяжелой степени", — рассказала Губанова.

Поскольку перепады давления при полёте негативно сказываются и на внутрибрюшном давлении, летать нежелательно и лицам, имеющими заболевания ЖКТ в период обострения, пишет Газета.Ru.

Врач напомнила, что полёт всегда несёт риск для людей с тромбофлебитами, ведь при длительных перелётах вероятность отрыва тромба или закупорки сосудов возрастает в два раза.

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