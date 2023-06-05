Эксперты из Сеченовского университета совместно с группой коллег из других вузов и стран заметно продвинулись в области борьбы с самой агрессивной формой рака. Глиобластома — наиболее распространённая и агрессивная форма опухоли мозга, которая составляет до 52% первичных опухолей мозга и до 20% всех внутричерепных опухолей.
Сообщается, что ученые активно работают над созданием аптамеров, представляющих собой небольшие одноцепочечные молекулы ДНК, которые действуют как антитела.
Специалисты отмечают, что аптамеры способны распознавать клетки злокачественной опухоли и уничтожать её, при этом не повреждаю здоровые клетки. Более того, благодаря разработке эффективность лучевой терапии возросла в разы.
"Проблема в том, что глиомы вообще не лечатся, глиобластома — это практически приговор. И если мы сможем найти какой-то вариант терапии, который позволит нам хотя бы продлить жизнь пациенту, то это уже будет победой", — передаёт Газета.Ru слова профессора РАН Галина Павлова .
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Доктор Санни Патель рекомендует употреблять чеснок (один-два зубчика), свежие ягоды, жирую рыбу, тёмный шоколад и куркуму.