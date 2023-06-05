Российские учёные разработали способ уничтожения неизлечимой опухоли головного мозга

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты из Сеченовского университета совместно с группой коллег из других вузов и стран заметно продвинулись в области борьбы с самой агрессивной формой рака. Глиобластома — наиболее распространённая и агрессивная форма опухоли мозга, которая составляет до 52% первичных опухолей мозга и до 20% всех внутричерепных опухолей.

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Сообщается, что ученые активно работают над созданием аптамеров, представляющих собой небольшие одноцепочечные молекулы ДНК, которые действуют как антитела.

Специалисты отмечают, что аптамеры способны распознавать клетки злокачественной опухоли и уничтожать её, при этом не повреждаю здоровые клетки. Более того, благодаря разработке эффективность лучевой терапии возросла в разы.

"Проблема в том, что глиомы вообще не лечатся, глиобластома — это практически приговор. И если мы сможем найти какой-то вариант терапии, который позволит нам хотя бы продлить жизнь пациенту, то это уже будет победой", — передаёт Газета.Ru слова профессора РАН Галина Павлова .

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