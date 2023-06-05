В Свердловской области жители столкнулись с серьёзной проблемой в виде заболеваний, передающихся половым путём. Венерологи отмечают, что жители региона всё чаще страдают от интимных инфекций.
Портал E1.RU взял за основу официальную статистику Минздрава РФ и информацию из собственных источников. В ведомстве предоставили количество случаев заболеваний на 100 тыс. человек в 2021 и 2022 годах. Источник привёл данные с 2017 по 2022 годы.
Отмечается, что в 2020 году количество заболеваний ИППП оказалось минимальным. Однако в это время многие не обращались к врачам из-за пандемии коронавируса. Возможно, что граждане столкнулись с ограничениями и опасениями, связанными с посещением медицинских учреждений.
"По количеству пациентов делаем вывод, что заболеваемость сифилисом не снижается. Сейчас случаев сифилиса стало больше, это связано с тем, что диагностика лучше. Кто-то узнает о заболевании случайно", — отмечает один из венерологов.
Специалисты отметили, что заболеваемость гонококковой инфекцией и трихомониазом в 2022 году возросла на 25,6% и 7,9%, соответственно.
Также за последний год много жителей заразились трихомониазом.
Эксперты отмечают, что свердловчане в 2022 году чаще обращались с жалобами на инфекцию, вызывающую воспаление органов мочеполовой системы, чем в прошлом году.
По сведениям Минздрава, больше появилось людей с диагнозом "аногенитальные бородавки".
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