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Портал E1.RU раскрыл эксклюзивную статистику интимных болезней жителей Свердловской области

1:53
Здоровье

В Свердловской области жители столкнулись с серьёзной проблемой в виде заболеваний, передающихся половым путём. Венерологи отмечают, что жители региона всё чаще страдают от интимных инфекций.

Портал E1.RU раскрыл эксклюзивную статистику интимных болезней жителей Свердловской области
Фото: https://images.newscientist.com/

Портал E1.RU взял за основу официальную статистику Минздрава РФ и информацию из собственных источников. В ведомстве предоставили количество случаев заболеваний на 100 тыс. человек в 2021 и 2022 годах. Источник привёл данные с 2017 по 2022 годы. 

Отмечается, что в 2020 году количество заболеваний ИППП оказалось минимальным. Однако в это время многие не обращались к врачам из-за пандемии коронавируса. Возможно, что граждане столкнулись с ограничениями и опасениями, связанными с посещением медицинских учреждений.

"По количеству пациентов делаем вывод, что заболеваемость сифилисом не снижается. Сейчас случаев сифилиса стало больше, это связано с тем, что диагностика лучше. Кто-то узнает о заболевании случайно", — отмечает один из венерологов.

Специалисты отметили, что заболеваемость гонококковой инфекцией и трихомониазом в 2022 году возросла на 25,6% и 7,9%, соответственно.

Также за последний год много жителей заразились трихомониазом.

Эксперты отмечают, что свердловчане в 2022 году чаще обращались с жалобами на инфекцию, вызывающую воспаление органов мочеполовой системы, чем в прошлом году.

По сведениям Минздрава, больше появилось людей с диагнозом "аногенитальные бородавки".

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Профилактика сифилиса
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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