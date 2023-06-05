Врач-гастроэнтеролог Вялов назвал неприятное ощущение в животе, предупреждающее о раке

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов рассказал, почему опасно не обращать внимание на дискомфорт в животе. Ощущение тяжести, урчание, покалывания могут быть признаками колита.

Фото: https://diengiaixanh.com/

"Колит — это воспаление кишечника, при котором клетки кишечника постоянно погибают. На их месте образуются новые, но процесс обновления идёт слишком долго, он даёт сбой", — объяснил эксперт в своём Telegram-канале.

В результате сбоя образуются полипы, аденомы, участки дисплазии. Далее на их месте появляется злокачественная опухоль.

Ситуация усугубится, если не обращать внимание на тревожные симптомы хотя бы месяца три-четыре месяца, подчеркнул Вялов. За это время колит может приобрести хроническую форму и спровоцировать нарушение кровообращения стенок кишечника.

"Когда в толстом кишечнике есть воспаление, возникает колит, и живот может заболеть в любом месте. Первое, что нужно сделать — найти в кишке то самое место", — объяснил врач.

Для прояснения ситуации следует сдать анализ на кальпротектин, который покажет, есть ли воспаление. Затем проводится колоноскопия. Данная процедура позволит узнать место воспаления.

"А заодно берут клетки на биопсию, чтобы выяснить причины", — отметил Вялов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.