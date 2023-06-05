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Врач РФ Соломатина рассказала об опасности чрезмерного употребления молока

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Здоровье

Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила о том, что при чрезмерном употреблении молока может ухудшиться состояние здоровья. Специалист отметила, что содержащийся в напитке сахар способствует разрушению суставов.

Врач РФ Соломатина рассказала об опасности чрезмерного употребления молока
Фото: pixabay. com

Диетолог подчеркнула: парадокс в том, что молочные продукты употребляют, наоборот, для укрепления костей.

"В молоке есть лактоза — молочный сахар, который при чрезмерном употреблении напитка может вызвать воспаление в организме и ухудшить состояние суставов", — сказала врач.

Соломатина предупредила граждан РФ о том, что любые продукты и напитки с высоким содержанием сахара могут спровоцировать воспаление и ослабить иммунитет. Об этом сообщает "Москва 24".

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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