DE: доктор Патель перечислил пять простых продуктов для снижения риска образования тромбов

Многие люди боятся умереть от образовавшегося тромба. Чтобы свести такой исход жизни к минимуму, необходимо ввести в свой рацион эти пять продуктов.

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Доктор Санни Патель рекомендует употреблять чеснок (один-два зубчика), свежие ягоды, жирую рыбу, тёмный шоколад и куркуму.

В летний период специалист рекомендует уделить особое внимание ягодам, которые содержат антоцианы. Это клубника, ежевика, черника и малина. Они защищают кровеносные сосуды и уменьшаю воспаление, что потенциально снижает риск возникновения тромбов.

Чеснок разжижает кровь, обладая антикоагулянтными свойствами, куркумин улучшает кровоток, жирная рыба обладает противовоспалительными свойствами, а тёмный шоколад снижает свёртываемость крови благодаря флавоноидам.

"Хотя ни один отдельный продукт не может гарантировать предотвращение образования тромбов, включение этих продуктов в сбалансированную диету может способствовать оздоровлению системы кровообращения", — приводит слова доктора Daily Express.

Материал носит информационный характер и не исключает посещение врача.

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