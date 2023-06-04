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Андролог Мсхалая раскрыл гражданам РФ особенности секса в пожилом возрасте

1:15
Здоровье

Эндокринолог и андролог Георгий Мсхалая объяснил, что у пожилых людей занятие сексом иногда может представлять угрозу для их здоровья. Например, после перенесённого инфаркта сердца данное занятие может стать нагрузкой для сердца. Однако нет определённого возраста, когда следует прекращать сексуальную активность, пишет Газета.Ru.

Андролог Мсхалая раскрыл гражданам РФ особенности секса в пожилом возрасте
Фото: Fotodom. ru

Мсхалая отмечает, что интимная жизнь может улучшить отношения между партнёрами, так как во время неё вырабатываются окситоцин и серотонин, которые помогают бороться с депрессией.

Андролог добавляет, что у мужчин и женщин после 30-35 лет снижается либидо. Однако физическая активность, здоровый сон и правильное питание могут помочь замедлить или остановить этот процесс. В случае возникновения проблем врачи могут помочь подобрать гормональные препараты.

Кроме того, проблемы с низким либидо можно решить с помощью семейного психолога. Совместная деятельность, начиная от общих хобби и заканчивая совместным просмотром эротических фильмов, также может оживить интимную жизнь партнёров, заключает доктор.

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Главный секрет отношений на всю жизнь
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