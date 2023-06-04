Noise & Health: закрытые окна на ночь защищают от повышенного холестерина

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно исследованию, проведённому специалистами из Университета Иоганна Гутенберга, закрывание окон на ночь оказывает положительный эффект на здоровье. Эксперты обнаружили связь между ночными шумами и уровнем стрессовых гормонов, которые в долгосрочной перспективе могут привести к повышению холестерина и артериальному давлению. Об этом сообщают runews24. ru, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Noise & Health.

Фото: pixabay. com

Немецкие учёные полагают, что в течение дня наш мозг блокирует многие внешние шумы. Однако ночью эти звуки воспринимаются даже во время сна. Исследователи рекомендуют закрывать окна в тёмное время суток, особенно в городских районах.

Отчёт об исследовании указывает на связь между воздействием окружающего шума в ночное время и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Одно из объяснений заключается в том, что наше тело унаследовало реакцию на звуки от далёких предков, которые воспринимали их сигнал опасности. В результате наш организм остаётся в состоянии "боевой готовности", а стрессовые гормоны готовят к возможной угрозе.

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Почему на ночь нужно закрывать окна?