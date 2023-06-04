Согласно исследованию, проведённому специалистами из Университета Иоганна Гутенберга, закрывание окон на ночь оказывает положительный эффект на здоровье. Эксперты обнаружили связь между ночными шумами и уровнем стрессовых гормонов, которые в долгосрочной перспективе могут привести к повышению холестерина и артериальному давлению. Об этом сообщают runews24. ru, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Noise & Health.
Немецкие учёные полагают, что в течение дня наш мозг блокирует многие внешние шумы. Однако ночью эти звуки воспринимаются даже во время сна. Исследователи рекомендуют закрывать окна в тёмное время суток, особенно в городских районах.
Отчёт об исследовании указывает на связь между воздействием окружающего шума в ночное время и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Одно из объяснений заключается в том, что наше тело унаследовало реакцию на звуки от далёких предков, которые воспринимали их сигнал опасности. В результате наш организм остаётся в состоянии "боевой готовности", а стрессовые гормоны готовят к возможной угрозе.
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