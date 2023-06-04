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Диетологи рассказали, чем чревато злоупотребление мороженым

1:12
Здоровье

Мороженое — популярный десерт, но злоупотребление им опасно серьёзными проблемами со здоровьем.

Диетологи рассказали, чем чревато злоупотребление мороженым
Фото: pixabay.com

Об этом со ссылкой на исследование учёных из США пишет издание "МК".

Особые неприятности ждут людей, страдающих непереносимостью лактозы, поскольку концентрация данного вещества в мороженом весьма велика. Для них людей злоупотребление этим десертом может кончиться диареей, болями в животе и другими не очень приятными симптомами.

Помимо этого, сладкий вкус мороженого вызывает привыкание, особенно это касается зефирно-помадных вкусов, в которых крайне велика концентрация жира и сахара, отмечают исследователи.

По их словам, в обычном брикете сладкого лакомства может содержаться до 34 гр. сахара (более 8 чайных ложек) и до 18 гр. жира на порцию в 66 процентов стакана. Это экстремальные для человеческого организма дозы, которых надо избегать.

Также мороженое может содержать каррагинан и камедь, которые в больших количествах зачастую вызывают воспаление кишечника.

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Как едят мороженое разные типы
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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