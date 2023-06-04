Диетологи рассказали, чем чревато злоупотребление мороженым

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мороженое — популярный десерт, но злоупотребление им опасно серьёзными проблемами со здоровьем.

Фото: pixabay.com

Об этом со ссылкой на исследование учёных из США пишет издание "МК".

Особые неприятности ждут людей, страдающих непереносимостью лактозы, поскольку концентрация данного вещества в мороженом весьма велика. Для них людей злоупотребление этим десертом может кончиться диареей, болями в животе и другими не очень приятными симптомами.

Помимо этого, сладкий вкус мороженого вызывает привыкание, особенно это касается зефирно-помадных вкусов, в которых крайне велика концентрация жира и сахара, отмечают исследователи.

По их словам, в обычном брикете сладкого лакомства может содержаться до 34 гр. сахара (более 8 чайных ложек) и до 18 гр. жира на порцию в 66 процентов стакана. Это экстремальные для человеческого организма дозы, которых надо избегать.

Также мороженое может содержать каррагинан и камедь, которые в больших количествах зачастую вызывают воспаление кишечника.

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