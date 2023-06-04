Мороженое — популярный десерт, но злоупотребление им опасно серьёзными проблемами со здоровьем.
Об этом со ссылкой на исследование учёных из США пишет издание "МК".
Особые неприятности ждут людей, страдающих непереносимостью лактозы, поскольку концентрация данного вещества в мороженом весьма велика. Для них людей злоупотребление этим десертом может кончиться диареей, болями в животе и другими не очень приятными симптомами.
Помимо этого, сладкий вкус мороженого вызывает привыкание, особенно это касается зефирно-помадных вкусов, в которых крайне велика концентрация жира и сахара, отмечают исследователи.
По их словам, в обычном брикете сладкого лакомства может содержаться до 34 гр. сахара (более 8 чайных ложек) и до 18 гр. жира на порцию в 66 процентов стакана. Это экстремальные для человеческого организма дозы, которых надо избегать.
Также мороженое может содержать каррагинан и камедь, которые в больших количествах зачастую вызывают воспаление кишечника.
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