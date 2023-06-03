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Диетолог Неха Сахайя перечислила три продукта, которые нельзя есть натощак

Здоровье

Диетолог и консультант по питанию Неха Сахайя перечислила три продукта, которые следует избегать есть на голодный желудок.

Диетолог Неха Сахайя перечислила три продукта, которые нельзя есть натощак
Фото: pixabay.com

Она указала, что употребление любых фруктов натощак может быть опасным для здоровья. Сахайя объяснила, что данная еда быстро переваривается. После употребления фруктов человек может почувствовать голод быстро.

Кроме того, неправильно пить чай или кофе натощак. По мнению диетолога, эти напитки увеличивают кислотность желудка и могут вызвать зависимость, особенно в случае кофеина, пишет Teleprogramma.pro.

В заключение Сахайя отметила, что стоит избегать употребления воды с мёдом и лимоном натощак. Она уверена, что этот напиток содержит слишком много сахара и калорий, что может быть вредно для организма.

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Правильный завтрак
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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