Türkiye: употребление острого перца снижает риск внезапной смерти

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На протяжении восьми лет учёные изучали влияние острого перца на организм человека и обнаружили, что жгучие плоды существенно снижают риск внезапной смерти. По словам профессора Мустафы Четинера, перец содержит в себе молекулы капсаицина, за счёт чего снижается риск развития онкологии, инсульта и инфаркта.

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"У тех, кто употреблял острый перец более четырёх раз в неделю, риск смерти был на 23 процента ниже по сравнению с теми, кто вообще не ел острое или делал это редко, а риск смерти от сердечных заболеваний — на 34 процента ниже", — указал специалист в беседе с Türkiye.

Капсаицин заставляет человека расходовать на 50-100 килокалорий больше за один приём пищи. Вещество способствует сжиганию жира за счёт стимуляции основного обмена веществ. Кроме того, острый перец содержит в себе витамины В1, В2, С и антиоксиданты. Каротиноидные пигменты в его составе похожи на бета- и альфа-каротин, которые поддерживают зрение человека и укрепляют иммунитет.

"Некоторые исследования подтверждают, что молекула капсаицина может использоваться при лечении рака предстательной железы, кожи и поджелудочной железы", — добавил Четинер.

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