Онколог Карасёв перечислил гражданам РФ три дешёвых продукта, способных остановить рост раковых клеток

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онколог Иван Карасёв назвал список полезных продуктов, которые помогают остановить рост раковых клеток. Врач указывает на то, что определённая пища имеет положительное влияние на иммунную систему, поддерживает организм в состоянии здорового тонуса, действует как антидепрессант и способствует эмоциональному и психическому благополучию.

Фото: Fotodom.ru

В своём Telegram-канале специалист написал о важности следить за качеством пищи, которую мы употребляем. Специалист рекомендует соблюдать определённые пропорции: белковые продукты должны составлять не более 30 процентов, а еда растительного происхождения — 70%.

Рыба является одним из лучших источников жирных кислот, которые не синтезируются в организме человека, но способствуют подавлению злокачественных клеток. Важно отметить, что для этой цели не обязательно покупать дорогую продукцию. Онколог рекомендует обратить внимание на камбалу.

Среди овощей, употребление которых препятствует образованию раковых клеток, особое место занимают капуста и чеснок. Карасёв отмечает, что первая в любых её видах уже зарекомендовала себя как средство борьбы с распространением патологических клеток по организму.

Чеснок считается уникальным продуктом, поскольку способен выводить из организма самые опасные токсины, включая те, которые образуются в результате курения.

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Какие продукты останавливают рост раковых клеток