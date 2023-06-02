Дерматолог дала четыре простых совета по борьбе с запахом пота

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова рассказала, что делать при появлении неприятного запаха пота.

Фото: https://ukrpublic.com/

Егорова напомнила, что если запах пота был неприятным всегда, даже в детстве, в таком случае речь может идти об эндокринных нарушениях. В таком случае нужно пройти обследование и назначенное врачом лечение, которое, возможно, устранит внутреннюю причину неприятного запаха.

Если же неприятный запах пота появился недавно, консультация врача тоже не помешает, но, вероятно, могут помочь и определённые подручные средства, пишет сайт aif.ru.

Дерматолог рассказала, что дело может быть в рационе питания. При исключении из него некоторых сильно пахнущих продуктов, например, чеснока, алкоголя, копчёностей, неприятный запах тела может исчезнуть.

Егорова обратила внимание, что под влиянием стресса пот также приобретает неприятный, сернистый запах. Тут лучшим лечением будет возвращение душевного спокойствия при помощи любимых занятий, чтения, поездки в отпуск и т. д.

В дополнение к этому можно попить настои или отвары лечебных трав, например, мяты или семян пажитника, которые, как это ни странно, также благотворно сказываются на запахе пота.

Ну и, конечно, важно не забывать регулярно принимать душ с гелем или обычным мылом, делая это ежедневно, а ещё лучше — дважды в день, заключила дерматолог.

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