Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В России введён запрет на использование шипованных шин в летнее время
Зачем дальнобойщики смешивают бензин с хозяйственным мылом
Развожаев рассказал о жителе Севастополя, который сбил квадрокоптер подручными средствами
Диетолог назвала мифом необходимость отказа от жирного, сладкого и мучного в процессе похудения
Полковник Макгрегор рассказал, что будут делать русские после разгрома ВСУ
Юрист объяснил, почему квартиры-студии — это незаконное жильё
Диетолог развеяла миф о том, что для похудения нужно как можно меньше есть
Аллерголог Браун напомнила россиянам о том, что тополиный пух не является аллергеном
За I квартал 2023 года в Удмуртии доля убыточных компаний составила 29%

Дерматолог дала четыре простых совета по борьбе с запахом пота

1:37
Здоровье

Врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова рассказала, что делать при появлении неприятного запаха пота.

Дерматолог дала четыре простых совета по борьбе с запахом пота
Фото: https://ukrpublic.com/

Егорова напомнила, что если запах пота был неприятным всегда, даже в детстве, в таком случае речь может идти об эндокринных нарушениях. В таком случае нужно пройти обследование и назначенное врачом лечение, которое, возможно, устранит внутреннюю причину неприятного запаха.

Если же неприятный запах пота появился недавно, консультация врача тоже не помешает, но, вероятно, могут помочь и определённые подручные средства, пишет сайт aif.ru.

Дерматолог рассказала, что дело может быть в рационе питания. При исключении из него некоторых сильно пахнущих продуктов, например, чеснока, алкоголя, копчёностей, неприятный запах тела может исчезнуть.

Егорова обратила внимание, что под влиянием стресса пот также приобретает неприятный, сернистый запах. Тут лучшим лечением будет возвращение душевного спокойствия при помощи любимых занятий, чтения, поездки в отпуск и т. д.

В дополнение к этому можно попить настои или отвары лечебных трав, например, мяты или семян пажитника, которые, как это ни странно, также благотворно сказываются на запахе пота.

Ну и, конечно, важно не забывать регулярно принимать душ с гелем или обычным мылом, делая это ежедневно, а ещё лучше — дважды в день, заключила дерматолог.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Неприятный запах пота. Причины. Как от него избавиться? Почему пот пахнет луком, аммиаком, ацетоном?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Армия России подошла к Купянску. Намечается битва за Харьков

Харьковская область должна войти в состав России, считает полковник Анатолий Матвийчук.

Полковник Матвийчук: войска ВС РФ подошли к Купянску, намечается битва за Харьков
МК: Дмитрий Медведев в военной форме сигнализирует о начале контрнаступления ВС Украины
Украинское наступление началось: Медведев надел военную форму
Названы "вредные" продукты, которые на самом деле полезны: "При разумном потреблении"
Ракеты Х-101 и дроны "Герань-2" атакуют Киев
Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова
Баллистические ракеты ВКС РФ ударили по Киеву, гремят взрывы
Совсем сдала: Пугачёва перестала выходить из дома и поручила детей мужу
В Китае рассказали о расплате США за попытку унижения России в ВОЗ
В Китае рассказали о расплате США за попытку унижения России в ВОЗ
Последние материалы
В России введён запрет на использование шипованных шин в летнее время
Зачем дальнобойщики смешивают бензин с хозяйственным мылом
Развожаев рассказал о жителе Севастополя, который сбил квадрокоптер подручными средствами
Дерматолог дала четыре простых совета по борьбе с запахом пота
Диетолог назвала мифом необходимость отказа от жирного, сладкого и мучного в процессе похудения
Полковник Макгрегор рассказал, что будут делать русские после разгрома ВСУ
Юрист объяснил, почему квартиры-студии — это незаконное жильё
Диетолог развеяла миф о том, что для похудения нужно как можно меньше есть
Аллерголог Браун напомнила россиянам о том, что тополиный пух не является аллергеном
За I квартал 2023 года в Удмуртии доля убыточных компаний составила 29%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников