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Диетолог назвала мифом необходимость отказа от жирного, сладкого и мучного в процессе похудения

2:14
Здоровье

Персональный тренер по фитнесу, выступающая спортсменка в категории фитнес-бикини Анастасия Медведева в беседе с Pravda.Ru назвала распространённые мифы о похудении.

Диетолог назвала мифом необходимость отказа от жирного, сладкого и мучного в процессе похудения
Фото: pixabay.com

Диетолог считает неверным совет полностью отказаться от определённых видов продуктов в процессе борьбы с лишним весом. Она считает, что жирное, сладкое, мучное можно оставить в рационе.

"Этот миф возник, потому что именно эти категории продуктов очень калорийные и их очень легко переесть. Поэтому людям кажется, что они вроде ели мало, а по калориям там получается много. На самом деле все эти продукты не вызывают усиленный, ускоренный какой-то набор жира. Они просто больше поднимают сахар в крови. Когда сахар в крови, соответственно, повышается, инсулин на него реагирует и тоже повышается. Но это никак не влияет на набор веса. То есть если те же самые продукты (жирное, сладкое, мучное) мы едим, не выходя за рамки своей калорийности, то они никак не повлияет на набор веса," — объяснила эксперт.

Развеяла она миф и том, что только правильное питание поможет похудеть. Она убеждена, что поддерживать нормальный вес помогает дефицит калорий.

"Если просто стараться вместо обычного творога брать обезжиренный, вместо хлеба брать хлебцы… максимально-максимально все продукты заменить на обезжиренные и обезвоженные, то ты и получишь как раз дефицит калорий", — объяснила фитнес-тренер.

Медведева заверила, что похудеть можно на любом питании.

Призвала она не верить и в эффективность антицеллюлитного массажа.

"На самом деле ничего не избавит от целлюлита, кроме дефицита калорий и физической активности, и силовых тренировок. Массаж так же, как и массаж щеткой, временно сглаживает рельеф кожи за счет того, что кровь приливает к этому месту и кожа немножко набухает — кажется, что рельеф ровнее. Но, на самом деле, это такой обманчик", — рассказала диетолог.

Ранее фитнес-тренер развеяла миф о том, что для похудения нужно как можно меньше есть.

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0 ШАГОВ К ПРАВИЛЬНОМУ ПИТАНИЮ | С ЧЕГО НАЧАТЬ? | ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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