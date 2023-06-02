Аллерголог Браун напомнила россиянам о том, что тополиный пух не является аллергеном

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Аллерголог-иммунолог Анастасия Браун предупредила об опасности тополиного пуха для аллергиков.

Фото: klentv.ru

Специалист отмечает, что в сезон тополиного пуха особенно высок риск проявления аллергических реакций у некоторых людей. Связано это с тем, что пух может переносить на себе большую концентрацию аллергенов других цветущих растений. Об этом сообщает Газета.Ru.

Симптомы аллергии в сезон тополиного пуха могут проявляться у людей, у которых уже имеется аллергия, а также у тех, у кого находится в начальной стадии реакция на цветение злаковых трав. Аллергия непосредственно на пух — довольно редкое явление, подчёркивает Браун.

Помочь облегчить симптомы аллергии в этот период может влажная уборка в помещении, проветривание после дождя или в вечернее время, если нет ветра. Также после посещения улицы следует менять одежду и принимать душ. Помочь избежать попадание пыльцы в дом могут сетки на окнах и воздухоочистители. По назначению врача также можно принимать антигистаминные препараты, заключила эксперт.

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Аллергия на тополиный пух - миф?