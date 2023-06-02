Врач-терапевт Людмила Лапа проинформировала, как снизить уровень холестерина

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции им. Ходановой Людмила Лапа в беседе с Pravda.Ru рассказала о способах снижения уровня холестерина. Она отметила, что самая опасная предельная величина — это 7,63. По нормативу следует принимать терапию, чтобы снизить общий холестерин до уровня 5,2.

Фото: https://baricare.com.br/

Врач сообщила, что существует генетическая предрасположенность к повышенному уровню элемента.

"Это люди, которые обычно полные, тучные, с жировым гепатозом. Но это всё равно, на самом деле, определяется генетикой. Такие состояния как раз способствуют увеличению холестерина", — пояснила Лапа.

Повышение холестерина вызывают жиры и сахара. Для его снижения следует вести здоровый образ жизни.

Врач рассказала про калораж продуктов. Важно не переедать, чтобы не увеличивался размер желудка.

"Самое главное — не разъедаться. И тогда всё будет нормально. Если уж мы начинаем много есть, у нас происходит увеличение всех органов. Вот это самое сложное, что потом остановить очень тяжело", — посоветовала эксперт.

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Как снизить холестерин: простые способы