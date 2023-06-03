Что нужно есть, чтобы уменьшить биологический возраст

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российские учёные выяснили, что нужно употреблять в пищу для того, чтобы снизить свой биологический возраст.

Фото: https://laser-estetimed.pl/

Согласно их исследованиям, достичь такого эффекта позволяет пища, содержащая:

терпены пихты сибирской,

лимонен,

альфа-линоленовую кислоту и витамин Е,

сообщает Frontiers in Pharmacology.

В то же время эксперименты показали, что результата достигают только здоровые мужчины и женщины среднего возраста, показатели, которые у них наблюдались, были характерны для людей моложе на два с половиной года.

Исследования проводились на базе клиники ведущего Российского геронтологического научного центра в Москве, а участниками стали 60 мужчин и женщин в возрасте от 45 до 60 лет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

КАК ПОМОЛОДЕТЬ НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ БЕЗ ЗАТРАТ? САМЫЙ ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ!