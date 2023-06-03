Российские учёные выяснили, что нужно употреблять в пищу для того, чтобы снизить свой биологический возраст.
Согласно их исследованиям, достичь такого эффекта позволяет пища, содержащая:
сообщает Frontiers in Pharmacology.
В то же время эксперименты показали, что результата достигают только здоровые мужчины и женщины среднего возраста, показатели, которые у них наблюдались, были характерны для людей моложе на два с половиной года.
Исследования проводились на базе клиники ведущего Российского геронтологического научного центра в Москве, а участниками стали 60 мужчин и женщин в возрасте от 45 до 60 лет.
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