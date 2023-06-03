Диетолог рассказала о вреде чёрного чая

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Светлана Павличенко назвала главную опасность употребления чёрного чая для человеческого организма, сообщают "Кубанские новости".

Фото: nuevamujer.com

По словам специалиста, этот напиток содержит много аминокислот, витаминов, минералов и полифенолов. Последний снижает риск развития различных сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых других заболеваний. Тем не менее он содержит кофеин, который может нести опасность для здоровья.

" В чае также содержится кофеин, и именно он может нести опасность для здоровья. Кофеин обладает возбуждающим действием на нервную систему и может вызвать бессонницу, тревожность и неблагоприятно влиять на сердечно-сосудистую систему при чрезмерном употреблении", — поясняет специалист.

Помимо этого, кофеин может вызвать другие осложнения для организма: головную боль, повышенное артериальное давление и учащённое сердцебиение.

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