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Названы два напитка, которые очистят печень

0:44
Здоровье

Для комплексной очистки печени необходимо включить в свой рацион всего два напитка, сообщают "Кубанские новости".

Названы два напитка, которые очистят печень
Фото: https://mangermediterraneen.com/
  • Напиток из овсянки. Предварительно замочите чашку овсянки в течение нескольких часов, затем процедите и перемешайте в блендере с 1 столовой ложкой корицы и стаканом воды. Употребляйте это средство ежедневно, лучше всего вечером. Овсянка улучшит все процессы пищеварительной системы.
  • Напиток из имбиря и лимонной воды. Добавьте кусочек имбиря и половину дольки лимона. Закипятите воду и добавьте оба ингредиента в стакан. Выпивайте это средство каждый вечер в течение двух недель.

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Интервальное голодание: как помогает имбирно-лимонный напиток? (русская озвучка)
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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