Названы два напитка, которые очистят печень

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для комплексной очистки печени необходимо включить в свой рацион всего два напитка, сообщают "Кубанские новости".

Фото: https://mangermediterraneen.com/

Напиток из овсянки. Предварительно замочите чашку овсянки в течение нескольких часов, затем процедите и перемешайте в блендере с 1 столовой ложкой корицы и стаканом воды. Употребляйте это средство ежедневно, лучше всего вечером. Овсянка улучшит все процессы пищеварительной системы.

Предварительно замочите чашку овсянки в течение нескольких часов, затем процедите и перемешайте в блендере с 1 столовой ложкой корицы и стаканом воды. Употребляйте это средство ежедневно, лучше всего вечером. Овсянка улучшит все процессы пищеварительной системы. Напиток из имбиря и лимонной воды. Добавьте кусочек имбиря и половину дольки лимона. Закипятите воду и добавьте оба ингредиента в стакан. Выпивайте это средство каждый вечер в течение двух недель.

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