Отёк возникает из-за задержки жидкости в организме. Он проявляется на лице, теле и даже внутренних органах. Избавиться от отёка можно, обратившись к врачу или изменив рацион питания.
По информации, предоставленной диетологом Натальей Гридиной, некоторые продукты могут вызывать задержку воды в организме, включая:
Поэтому рекомендуется ограничить их потребление, особенно перед сном.
Один из способов борьбы с отёком — это увеличение потребления клетчатки, которая обеспечивает организм энергией и силой. Среди продуктов, богатых клетчаткой, можно выделить:
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