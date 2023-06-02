Названы продукты, которые спасают от отёков

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отёк возникает из-за задержки жидкости в организме. Он проявляется на лице, теле и даже внутренних органах. Избавиться от отёка можно, обратившись к врачу или изменив рацион питания.

Фото: yamal-media.ru

По информации, предоставленной диетологом Натальей Гридиной, некоторые продукты могут вызывать задержку воды в организме, включая:

копчёности,

маринованные и квашеные продукты.

Поэтому рекомендуется ограничить их потребление, особенно перед сном.

Один из способов борьбы с отёком — это увеличение потребления клетчатки, которая обеспечивает организм энергией и силой. Среди продуктов, богатых клетчаткой, можно выделить:

петрушку,

свежие огурцы,

кабачки,

сладкий перец,

курагу,

бананы,

свежие абрикосы,

зелёный чай,

черешню, землянику и малину.

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