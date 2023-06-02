Как узнать с помощью монетки, испортилась ли еда в холодильнике

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Трюк с монеткой в морозилке, который применяют некоторые опытные домохозяйки перед отпуском, действительно имеет свою логику. По данным портала The Voice, они наполняют контейнер или пиалу водой, кладут в неё монетку и помещают в морозилку.

Фото: rus.postimees.ee

По возвращении домой первым делом они проверяют состояние монетки. Если она осталась на дне, это может указывать на неполадки с техникой или отключение электричества в доме во время их отсутствия. В результате таяния льда вода в контейнере отморозилась, что свидетельствует о нарушении режима работы холодильника. В таком случае все продукты в холодильнике могут испортиться. Поэтому рекомендуется немедленно избавиться от оставшихся продуктов, чтобы избежать возможного отравления.

Такой простой метод с монеткой в морозилке позволяет быстро определить, были ли проблемы с электроснабжением во время отсутствия хозяев, и оценить состояние продуктов в холодильнике.

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Вот зачем опытные хозяйки кладут монетку в морозильную камеру!