Нутрициолог Ольга Деккер объяснила потенциальные опасности, связанные практически со всеми фруктами, для желудка. Она указывает, что на самом деле все фрукты содержат кислоту, просто некоторые в большей степени, а некоторые в меньшей. Когда фрукты попадают в желудок, они могут повысить уровень щёлочности крови благодаря своим минеральным компонентам, таким как калий и магний. Однако это не означает, что они не влияют на кислотность желудочного сока.
Хотя фрукты содержат щелочные компоненты, они не могут полностью компенсировать свою кислотность и потенциальный вред для желудка. Лучше всего потреблять фрукты в умеренных количествах, соблюдая баланс их питательных веществ с другими продуктами. Это позволит избежать негативных последствий.
Старые теории утверждали, что фрукты в желудке превращаются в щелочные вещества и их кислотность может быть нейтрализована благотворным щелочным воздействием на организм. Однако современные исследования не подтверждают эту точку зрения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Харьковская область должна войти в состав России, считает полковник Анатолий Матвийчук.