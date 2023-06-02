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Нутрициолог рассказала про потенциальные риски, связанные с фруктами

1:07
Здоровье

Нутрициолог Ольга Деккер объяснила потенциальные опасности, связанные практически со всеми фруктами, для желудка. Она указывает, что на самом деле все фрукты содержат кислоту, просто некоторые в большей степени, а некоторые в меньшей. Когда фрукты попадают в желудок, они могут повысить уровень щёлочности крови благодаря своим минеральным компонентам, таким как калий и магний. Однако это не означает, что они не влияют на кислотность желудочного сока.

Нутрициолог рассказала про потенциальные риски, связанные с фруктами
Фото: pixabay.com

Хотя фрукты содержат щелочные компоненты, они не могут полностью компенсировать свою кислотность и потенциальный вред для желудка. Лучше всего потреблять фрукты в умеренных количествах, соблюдая баланс их питательных веществ с другими продуктами. Это позволит избежать негативных последствий.

Старые теории утверждали, что фрукты в желудке превращаются в щелочные вещества и их кислотность может быть нейтрализована благотворным щелочным воздействием на организм. Однако современные исследования не подтверждают эту точку зрения.

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Эти овощи и фрукты несут больше вреда, чем пользы
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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