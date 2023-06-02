Нутрициолог рассказала про потенциальные риски, связанные с фруктами

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Ольга Деккер объяснила потенциальные опасности, связанные практически со всеми фруктами, для желудка. Она указывает, что на самом деле все фрукты содержат кислоту, просто некоторые в большей степени, а некоторые в меньшей. Когда фрукты попадают в желудок, они могут повысить уровень щёлочности крови благодаря своим минеральным компонентам, таким как калий и магний. Однако это не означает, что они не влияют на кислотность желудочного сока.

Фото: pixabay.com

Хотя фрукты содержат щелочные компоненты, они не могут полностью компенсировать свою кислотность и потенциальный вред для желудка. Лучше всего потреблять фрукты в умеренных количествах, соблюдая баланс их питательных веществ с другими продуктами. Это позволит избежать негативных последствий.

Старые теории утверждали, что фрукты в желудке превращаются в щелочные вещества и их кислотность может быть нейтрализована благотворным щелочным воздействием на организм. Однако современные исследования не подтверждают эту точку зрения.

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