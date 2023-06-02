Учёный Чепурнов оценил опасность метапневмовируса HMPV

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России зафиксировали рост заболеваемости метапневмовирусом HMPV. Ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов отметил, что из-за этой болезни не возникнет эпидемия.

Фото: pixabay.com

"Сам по себе метапневмовирус человека ничего особого не представляет. Надо понимать, что, поскольку мы все напряжены после коронавируса, время от времени любое неаккуратно сказанное слово будет вызывать желание словить минуту известности у журналистов", — сказал специалист, мнение которого приводят Народные новости.

По данным собеседника издания, симптомы заражения HMPV схожи с проявлениями ОРВИ. Тяжело переносят болезнь пожилые люди с иммунодефицитами и новорождённые, подчеркнул учёный. Остальные люди зачастую сталкиваются только с бронхитом и ларингитом, добавил эксперт.

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How to protect your family from HMPV