Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
The Sun: учёные раскрыли неожиданную пользу чая для мозга человека
Блинкен: США поддержат любое предложение по Украине, которое приведёт Россию к переговорам
Врач озвучил безопасную дозу алкоголя, чтобы не навредить печени
Скотт Риттер: удары российской армии по скоплениям ВСУ мешают началу контрнаступления
Источник "МК" проинформировал, что Алла Пугачёва запретила продавать замок в Грязи
Военный аналитик Рыбарь: ВСУ обстреляли порт в Бердянске ракетами Storm Shadow
В Карелии растёт количество аварий с участием диких животных
Арестович: Запад потерял веру в победу Украины над Россией
Врач-нутрициолог Строков: определённый микробиом кишечника поможет дожить до 100 лет

Учёный Чепурнов оценил опасность метапневмовируса HMPV

0:54
Здоровье

В России зафиксировали рост заболеваемости метапневмовирусом HMPV. Ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов отметил, что из-за этой болезни не возникнет эпидемия.

Учёный Чепурнов оценил опасность метапневмовируса HMPV
Фото: pixabay.com

"Сам по себе метапневмовирус человека ничего особого не представляет. Надо понимать, что, поскольку мы все напряжены после коронавируса, время от времени любое неаккуратно сказанное слово будет вызывать желание словить минуту известности у журналистов", — сказал специалист, мнение которого приводят Народные новости.

По данным собеседника издания, симптомы заражения HMPV схожи с проявлениями ОРВИ. Тяжело переносят болезнь пожилые люди с иммунодефицитами и новорождённые, подчеркнул учёный. Остальные люди зачастую сталкиваются только с бронхитом и ларингитом, добавил эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

How to protect your family from HMPV
Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Названы "вредные" продукты, которые на самом деле полезны: "При разумном потреблении"

Врач Екатерина Серебренникова перечислила продукты питания, которые считаются вредными, однако на самом деле могут положительно сказаться на работе организма.

"ПРАЙМ": врач Серебренникова перечислила "вредные" продукты, которые на самом деле полезны
На Киев обрушилась новая комбинированная воздушная атака дронами и ракетами Х-101
Ракеты Х-101 и дроны "Герань-2" атакуют Киев
Баллистические ракеты ВКС РФ ударили по Киеву, гремят взрывы
В Британии серьёзно отнеслись к угрозе Медведева по поводу "законных целей ВС РФ"
Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова
Говорите по-русски: Зеленский сделал неожиданное предложение журналистке на пресс-конференции
Флот Украины пошёл на дно: как охотились и утопили "Юрия Олефиренко"
В Китае рассказали о расплате США за попытку унижения России в ВОЗ
В Китае рассказали о расплате США за попытку унижения России в ВОЗ
Последние материалы
The Sun: учёные раскрыли неожиданную пользу чая для мозга человека
Блинкен: США поддержат любое предложение по Украине, которое приведёт Россию к переговорам
Врач озвучил безопасную дозу алкоголя, чтобы не навредить печени
Учёный Чепурнов оценил опасность метапневмовируса HMPV
Скотт Риттер: удары российской армии по скоплениям ВСУ мешают началу контрнаступления
Источник "МК" проинформировал, что Алла Пугачёва запретила продавать замок в Грязи
Военный аналитик Рыбарь: ВСУ обстреляли порт в Бердянске ракетами Storm Shadow
В Карелии растёт количество аварий с участием диких животных
Арестович: Запад потерял веру в победу Украины над Россией
Врач-нутрициолог Строков: определённый микробиом кишечника поможет дожить до 100 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников