Врач-нутрициолог Строков: определённый микробиом кишечника поможет дожить до 100 лет

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На продолжительность нашей жизни оказывает влияние множество факторов, включая генетические предпосылки и образ жизни. Однако главная роль отведена питанию.

Фото: 24smi.org

Исследование показало, что состояние здоровья нашего кишечника может определить вероятность достижения возраста в 100 лет. Ученые стремились найти ответ на вопрос о долголетии. Врач-нутрициолог Игорь Строков привёл результаты исследования, проведённого среди одной группы людей.

"Было обнаружено, что у этих людей комбинация кишечных бактерий и бактериальных вирусов была уникальной. Предыдущее исследование показало, что кишечные бактерии пожилых японцев производят совершенно новые молекулы, которые делают их устойчивыми к патогенным, то есть болезнетворным, микроорганизмам", — сообщает специалист, выступая специально для "МедикФорума".

Определённые вирусы, присутствующие в кишечнике, могут оказывать благотворное влияние на состояние флоры и, следовательно, на наше здоровье.

"Высокое микробное разнообразие обычно связано со здоровым микробиомом кишечника. Люди со здоровым кишечным микробиомом будут лучше защищены от болезней, связанных со старением", — отмечается в публикации.

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