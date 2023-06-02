В Свердловской области объявлен высокий риск вспышек кори, поскольку с начала года заболели 119 человек. В связи с этим Роспотребнадзор принял решение ввести ограничения и запреты, которые затронут многих жителей города. Заместитель главного санитарного врача региона Анжелика Пономарёва поручила провести активную иммунизацию населения. В Екатеринбурге это должно быть выполнено до 1 июля, а в области — до 1 августа, пишет e1. ru.
Прививать планируют следующих граждан:
Те же самые правила применяются и к иностранным гражданам. Мигранты, которые не болели корью и не были привиты от неё, должны сделать две прививки против заболевания без ограничений по возрасту.
С начала июня сотрудников медицинских и образовательных организаций будут либо отстранять от работы, либо не принимать на службу случаях, если они:
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