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На Урале запретили принимать на работу не привитых от кори граждан

Здоровье

В Свердловской области объявлен высокий риск вспышек кори, поскольку с начала года заболели 119 человек. В связи с этим Роспотребнадзор принял решение ввести ограничения и запреты, которые затронут многих жителей города. Заместитель главного санитарного врача региона Анжелика Пономарёва поручила провести активную иммунизацию населения. В Екатеринбурге это должно быть выполнено до 1 июля, а в области — до 1 августа, пишет e1. ru.

На Урале запретили принимать на работу не привитых от кори граждан
Фото: РБК

Прививать планируют следующих граждан:

  • детей и взрослых, ранее не болевших корью;
  • не привитых против кори;
  • привитых однократно более шести месяцев назад;
  • тех, у кого нет документального подтверждения о наличии прививок против кори;
  • людей, у кого нет антител IgG к кори.

Те же самые правила применяются и к иностранным гражданам. Мигранты, которые не болели корью и не были привиты от неё, должны сделать две прививки против заболевания без ограничений по возрасту.

С начала июня сотрудников медицинских и образовательных организаций будут либо отстранять от работы, либо не принимать на службу случаях, если они:

  • не предоставили документально подтверждённую информацию о наличии прививок (справка или прививочный сертификат);
  • не были привиты против кори или получили только одну прививку более шести месяцев назад;
  • не имеют антител IgG к кори;
  • не предоставили справку о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации.

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Осторожно, корь! Все, что нужно знать об опасной болезни
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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