На Урале запретили принимать на работу не привитых от кори граждан

В Свердловской области объявлен высокий риск вспышек кори, поскольку с начала года заболели 119 человек. В связи с этим Роспотребнадзор принял решение ввести ограничения и запреты, которые затронут многих жителей города. Заместитель главного санитарного врача региона Анжелика Пономарёва поручила провести активную иммунизацию населения. В Екатеринбурге это должно быть выполнено до 1 июля, а в области — до 1 августа, пишет e1. ru.

Фото: РБК

Прививать планируют следующих граждан:

детей и взрослых, ранее не болевших корью;

не привитых против кори;

привитых однократно более шести месяцев назад;

тех, у кого нет документального подтверждения о наличии прививок против кори;

людей, у кого нет антител IgG к кори.

Те же самые правила применяются и к иностранным гражданам. Мигранты, которые не болели корью и не были привиты от неё, должны сделать две прививки против заболевания без ограничений по возрасту.

С начала июня сотрудников медицинских и образовательных организаций будут либо отстранять от работы, либо не принимать на службу случаях, если они:

не предоставили документально подтверждённую информацию о наличии прививок (справка или прививочный сертификат);

не были привиты против кори или получили только одну прививку более шести месяцев назад;

не имеют антител IgG к кори;

не предоставили справку о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации.

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