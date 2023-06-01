Sport24: обезжиренные продукты могут принести больше вреда, чем пользы

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие думают, что обезжиренные продукты более полезны, и хорошо подходят худеющим. Другие полагают, что отсутствие жира равно отсутствию холестерина.

Фото: Fotodom.ru

На самом деле эксперты утверждают, что обезжиренные продукты бесполезны для желающих похудеть, потому что они имеют такую же калорийность, как и те, в которых содержится нормальное количество жиров, пишет Sport24.

"Таким образом, отказываясь от жиров, человек потребляет больше сахаров и только увеличивает свою тягу к простым углеводам и усиливает чувство голода. Но и это еще не все — обезжиренные продукты не только бесполезны при похудении, но и вредны для организма", — утверждают авторы.

Эксперты считают, что обезжиренные йогурты или творожки за счёт большого количества сахара, крахмала, а значит, углеводов, плохо влияют на обмен веществ, способствуя набору лишнего веса.

Кроме того, замена молочных жиров на другие — трансжиры, пальмовое и другие масла — провоцирует заболевания сердечно-сосудистой системы.

Жиры необходимы человеку для нормальной работы организма: они участвуют в усвоении кальция, белка и витамина D, а также служат источником энергии.

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ОБЕЗЖИРЕННЫЕ молочные ПРОДУКТЫ, от которых лучше отказаться