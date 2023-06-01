Многие думают, что обезжиренные продукты более полезны, и хорошо подходят худеющим. Другие полагают, что отсутствие жира равно отсутствию холестерина.
На самом деле эксперты утверждают, что обезжиренные продукты бесполезны для желающих похудеть, потому что они имеют такую же калорийность, как и те, в которых содержится нормальное количество жиров, пишет Sport24.
"Таким образом, отказываясь от жиров, человек потребляет больше сахаров и только увеличивает свою тягу к простым углеводам и усиливает чувство голода. Но и это еще не все — обезжиренные продукты не только бесполезны при похудении, но и вредны для организма", — утверждают авторы.
Эксперты считают, что обезжиренные йогурты или творожки за счёт большого количества сахара, крахмала, а значит, углеводов, плохо влияют на обмен веществ, способствуя набору лишнего веса.
Кроме того, замена молочных жиров на другие — трансжиры, пальмовое и другие масла — провоцирует заболевания сердечно-сосудистой системы.
Жиры необходимы человеку для нормальной работы организма: они участвуют в усвоении кальция, белка и витамина D, а также служат источником энергии.
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