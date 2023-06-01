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Врач-кардиолог рассказал о двух разновидностях гипертонии

1:55
Здоровье

Врач-кардиолог Мехман Мамедов в беседе с Pravda.Ru рассказал о профилактике гипертонии и объяснил, стоит ли принимать валокордин, корвалол или валидол при болях в сердце.

Врач-кардиолог рассказал о двух разновидностях гипертонии
Фото: https://su.tula.su/17/01/2021/upotreblenie-kofe-povyshaet-ili-ponizhaet-davlenie.html

Медик отметил, что валокордин, корвалол и валидол являются препаратами растительного происхождения, которые обладают успокоительным эффектом.

"Эти препараты как-то помогут успокоиться. А если у человека серьёзный приступ стенокардии и тому подобное, эти препараты вряд ли помогут", — объяснил врач.

Мамедов рассказал, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует ограничивать физические нагрузки, осторожно относится к посещениям бань и сауны и отказаться от употребления алкоголя.

Кардиолог рассказал, что гипертонией страдают 40% населения.

"Существует гипертония двух видов. Есть первичная — какое-то заболевание. Либо вторичная, причину которой никто не знает. Но в основном распространена именно гипертония, причину которой никто не знает, — в 90% случаях. Она может повышаться с 30 лет", — рассказал медик.

Он посоветовал первую диспансеризацию проводить в 30-летнем возрасте.

"Какие-то болячки или какие-то хронические заболевания уже с этого возраста о себе дают знать. И наследственность тоже имеет значение. Если у человека у кого-то гипертония есть в наследстве или сердечные заболевания, лучше уже в возрасте 30 лет пойти к врачу, пройти диспансеризацию. Есть такая программа, называется "диспансеризация", и там все эти заболевания можно выявить, какие-то этапы, какие-то начальные. Это всё бесплатно в поликлинике", — рассказал врач.

Ранее врач-кардиолог рассказал, как себе помочь при повышении артериального давления.

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3 способа победить гипертонию самостоятельно!
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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