Врач-кардиолог Мехман Мамедов в беседе с Pravda.Ru рассказал о профилактике гипертонии и объяснил, стоит ли принимать валокордин, корвалол или валидол при болях в сердце.
Медик отметил, что валокордин, корвалол и валидол являются препаратами растительного происхождения, которые обладают успокоительным эффектом.
"Эти препараты как-то помогут успокоиться. А если у человека серьёзный приступ стенокардии и тому подобное, эти препараты вряд ли помогут", — объяснил врач.
Мамедов рассказал, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует ограничивать физические нагрузки, осторожно относится к посещениям бань и сауны и отказаться от употребления алкоголя.
Кардиолог рассказал, что гипертонией страдают 40% населения.
"Существует гипертония двух видов. Есть первичная — какое-то заболевание. Либо вторичная, причину которой никто не знает. Но в основном распространена именно гипертония, причину которой никто не знает, — в 90% случаях. Она может повышаться с 30 лет", — рассказал медик.
Он посоветовал первую диспансеризацию проводить в 30-летнем возрасте.
"Какие-то болячки или какие-то хронические заболевания уже с этого возраста о себе дают знать. И наследственность тоже имеет значение. Если у человека у кого-то гипертония есть в наследстве или сердечные заболевания, лучше уже в возрасте 30 лет пойти к врачу, пройти диспансеризацию. Есть такая программа, называется "диспансеризация", и там все эти заболевания можно выявить, какие-то этапы, какие-то начальные. Это всё бесплатно в поликлинике", — рассказал врач.
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