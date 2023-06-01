Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения радиохирургии Вардан Геворкян оценил предложение Владимира Путина о проведении диспансеризации жителей новых российских регионов: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
По словам врача, население этих регионов должно обязательно воспользоваться предоставленной ему возможностью выявить у себя возможные заболевания на ранних стадиях, и вовремя начать лечение.
"Прежде всего надо понимать, что диспансеризация — это самый лучший вариант раннего выявления любого заболевания. Как показывает уже столетняя практика, лечение на ранних стадиях приносит гораздо лучшие результаты, нежели если процесс зашел далеко", — сказал Геворкян в беседе с Телеканалом "360".
Эксперт подчеркнул, что при выявлении каких-либо проблем со здоровьем во время диспансеризации лечение будет быстрым и, главное, эффективным.
Геворкян напомнил, что для прохождения диспансеризации достаточно обратиться в регистратуру любой поликлиники, или же записаться онлайн. Диспансеризации также могут иметь выездной характер, когда медики сами приезжают на предприятие и осматривает его сотрудников прямо на рабочем месте для экономии времени.
Такая возможность даётся раз в год каждому россиянину старше 40 лет. Обследование включает анализ крови, кардиограмму, флюорографию и осмотр специалистами.
"Диспансеризация полностью бесплатна и доступна, занимает минимальное количество времени. Глупо не пользоваться такой возможностью", — заключил врач.
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