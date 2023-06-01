Эндокринолог Гончарова назвала продукты для летнего ужина, которые снизят уровень стресса и тревоги

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач высшей категории Анна Гончарова в беседе с Pravda.Ru рассказала, какой ужин идеально подойдёт летом для борьбы со стрессом и тревожностью.

Фото: pixabay.com

"В ужин летом следует добавить авокадо с креветками; грушу, запечённую с рикоттой; жареный сыр типа "Камамбера" с малиновым вареньем или брусничным клюквенным джемом; салат из смеси сладких перцев "Светофор", заправленный разнообразными ягодными соусами, бальзамическим уксусом, посыпанный орехами, семенами", — отметила диетолог.

По её словам, допустимо съесть рыбу или морепродукты со свежими овощами, выпить бокал белого или розового вина. Перечисленные блюда повысят уровень триптофана и серотонина в организме, улучшат настроение, сказала специалист.

"Такой лёгкий ужин поддерживает нормальный уровень глюкозы и вредных жиров, восстанавливает функциональную работу систем печени, которые избавляют организм от токсинов. Самое главное, что эта пища принесёт удовольствие, поскольку речь идёт о красивых, ароматных и низкокалорийных блюдах", — заключила эндокринолог.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ПРОДУКТЫ ОТ СТРЕССА / ковальков / диетолог ковальков / как бороться со стрессом / стресс /