Врач объяснил, как нужно поднимать тяжести, чтобы не сорвать спину

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалист по лечению острой и хронической боли, анестезиолог Антон Гришин рассказал, как не получить травму при поднятии тяжестей.

Фото: Минздрав России

Врач объяснил, что при подъёме тяжёлых предметов следует соблюдать несложные правила, чтобы не повредить спину. Он посоветовал поднимать вес, не сгибая спину.

"Отрывая груз от земли, присядьте на корточки, держите спину вертикально и выставьте одну ногу немного вперед. Во-вторых, подняв груз, держите его ближе к телу, старайтесь не отклоняться назад. В-третьих, избегайте скручивания туловища", — цитирует Газета.Ru слова медика.

Гришин предостерёг от прополки грядок, нагнувшись, стоя на прямых ногах. Он советует в процессе борьбы с сорняками сесть на корточки или на лавочку.

Медик предупредил, что сильная нагрузка на позвоночник может спровоцировать разрыв фиброзного кольца межпозвонкового диска или перелом самого позвонка.

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Как правильно поднимать тяжести, чтоб не болела поясница.