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The Sun: учёные назвали специю, которая снижает риск заражения шестью тихими "убийцами"

2:18
Здоровье

Исследования показали, что потребление корицы снижает кровяное давление и уровень сахара в крови. Об этом пишут аналитики в статье The Sun.

The Sun: учёные назвали специю, которая снижает риск заражения шестью тихими "убийцами"
Фото: pixabay.com

Пряность ценилась за свои лечебные свойства на протяжении тысячелетий, и современная наука только сейчас начала проверять её потенциальную пользу. Исследования показали, что эта специя богата антиоксидантами и может помочь организму бороться с инфекциями, вирусами, болезнями сердца и даже раком.

Специалисты назвали семь полезных свойств корицы.

1. Помогает снизить уровень сахара в крови

Корица может оказывать благотворное воздействие на людей с диабетом второго типа, поскольку способна имитировать действие инсулина.

2. Защищает от сердечно-сосудистых заболеваний

Одно исследование показало, что 3/4 чайной ложки специи в день способно снизить уровень плохого холестерина в крови людей. Также было доказано, что корица нормализует кровяное давление при постоянном употреблении в течение как минимум восьми недель.

3. Замедляет развитие болезни Альцгеймера

Нейродегенеративные заболевания характеризуются прогрессирующей потерей структуры или функции нервных клеток.

В исследовании 2017 года определённые соединения, обнаруженные в корице, показали признаки ингибирования накопления в мозге белка под названием tau — одного из признаков болезни Альцгеймера.

4. Замедляет развитие рака

Потенциальная польза специи для профилактики и лечения онкологии в основном изучалась на животных, которые показали, что экстракты корицы могут уменьшать рост раковых клеток.

5. Предотвращает бактериальные и грибковые инфекции

Масло корицы может помочь уничтожить определённые грибки, вызывающие инфекции дыхательных путей.

6. Защищает от вирусов

Некоторые исследования показывают, что корица может защитить от вируса гриппа и денге.

Рекомендуется не употреблять слишком много корицы за один присест, так как это может вызвать проблемы с дыханием или язвы во рту.

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Полезные свойства корицы
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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