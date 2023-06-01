Исследования показали, что потребление корицы снижает кровяное давление и уровень сахара в крови. Об этом пишут аналитики в статье The Sun.
Пряность ценилась за свои лечебные свойства на протяжении тысячелетий, и современная наука только сейчас начала проверять её потенциальную пользу. Исследования показали, что эта специя богата антиоксидантами и может помочь организму бороться с инфекциями, вирусами, болезнями сердца и даже раком.
Специалисты назвали семь полезных свойств корицы.
1. Помогает снизить уровень сахара в крови
Корица может оказывать благотворное воздействие на людей с диабетом второго типа, поскольку способна имитировать действие инсулина.
2. Защищает от сердечно-сосудистых заболеваний
Одно исследование показало, что 3/4 чайной ложки специи в день способно снизить уровень плохого холестерина в крови людей. Также было доказано, что корица нормализует кровяное давление при постоянном употреблении в течение как минимум восьми недель.
3. Замедляет развитие болезни Альцгеймера
Нейродегенеративные заболевания характеризуются прогрессирующей потерей структуры или функции нервных клеток.
В исследовании 2017 года определённые соединения, обнаруженные в корице, показали признаки ингибирования накопления в мозге белка под названием tau — одного из признаков болезни Альцгеймера.
4. Замедляет развитие рака
Потенциальная польза специи для профилактики и лечения онкологии в основном изучалась на животных, которые показали, что экстракты корицы могут уменьшать рост раковых клеток.
5. Предотвращает бактериальные и грибковые инфекции
Масло корицы может помочь уничтожить определённые грибки, вызывающие инфекции дыхательных путей.
6. Защищает от вирусов
Некоторые исследования показывают, что корица может защитить от вируса гриппа и денге.
Рекомендуется не употреблять слишком много корицы за один присест, так как это может вызвать проблемы с дыханием или язвы во рту.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.