Врач озвучил безопасную дозу алкоголя, чтобы не навредить печени

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор Мария Прашнова, гастроэнтеролог, гепатолог и доцент СПбГУ, раскрыла информацию о безопасном употреблении алкоголя для печени. Об этом пишет "Газета.Ru".

Фото: ya.ru

По словам специалиста, организм взрослого человека способен без вреда для печени обработать примерно 10 г чистого этанола в течение одного часа. Это приблизительно половина стандартной бутылки пива. Что касается водки или коньяка, то в полулитровой бутылке этих крепких напитков содержится около 200 г этанола, который является самым вредным для печени компонентом во всех видах алкоголя.

"Однако регулярное потребление даже небольших доз алкоголя повышает риск ожирения печени. На это влияет, в частности, калорийность напитка. Чтобы снизить риски, стоит избегать коктейлей с большим количеством сиропов и в целом сладкого алкоголя, а также учитывать содержание алкоголя при расчёте суточной калорийности рациона", — добавила Прашнова.

По мнению врача, вред от алкоголя можно снизить, чередуя его потребление с безалкогольными напитками и употребляя пищу, богатую клетчаткой, полезными микроэлементами и ненасыщенными жирами. Это включает:

фрукты,

ягоды,

овощи,

морскую рыбу.

Однако стоит воздержаться от потребления сыра и переработанного мяса, так как эти продукты содержат большое количество жиров и являются слишком калорийными. В случае выявления алкогольного повреждения печени необходимо полностью отказаться от употребления алкоголя, иначе риск развития цирроза значительно возрастает.

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