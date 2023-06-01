Диетолог рассказала, кому лучше отказаться от йогуртов

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На первый взгляд невинные йогурты могут вызывать увеличение уровня глюкозы в крови, аллергические реакции и даже привести к развитию автоиммунных заболеваний. Об этом информирует врач-терапевт и диетолог Маргарита Королёва в интервью для телеканала "Москва 24".

Фото: pixabay.com

Многие люди даже не подозревают о скрытой непереносимости йогурта, с которой они могут столкнуться. Если в таком случае они будут употреблять этот продукт, это может способствовать развитию патогенной кишечной флоры и снижению иммунитета.

"Всё это может привести к развитию автоиммунного тиреоидита и других проблем, связанных с кишечником, суставами и когнитивной функцией", — отмечает доктор Королёва.

С другой стороны, употребление сладкого йогурта может вызывать резкий скачок уровня глюкозы в крови, а при регулярном потреблении это может привести к нарушениям обмена веществ, связанным с инсулинорезистентностью и диабетом.

Не следует забывать, что этот молочный продукт, если хранить его в неподходящих условиях, может стать причиной пищевого отравления.

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Йогурты: чего в них больше — пользы или вреда?