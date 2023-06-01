Психотерапевт Генварская рассказала, как бороться с расстройствами пищевого поведения

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам психотерапевта Дианы Генварской, расстройства пищевого поведения считаются с трудом поддающимися лечению, однако такие больные всё равно могут выздороветь.

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Эксперт напомнила, что расстройства пищевого поведения — это патологии, связанные с питанием, которые характеризуются или сильным перееданием (булимией), или строгими ограничениями в еде (анорексия).

Герварская убеждена, что для того, чтобы избавиться от расстройств пищевого поведения, важно организовать себе правильный отдых, и не забывать о психологической поддержке.

Таких пациентов в первую очередь учат расслабляться, не допускать перегрузок и наладить здоровый образ жизни с правильным питанием и здоровым сном, рассказала эксперт.

Психолог добавила, что не менее важно научиться выстраивать с другими людьми здоровые отношения.

"Это важно, потому что часто пациенты с булимией, анорексией вступают в самые токсичные отношения — рядом с ними будут нарциссы, потребители и т. д.", — отметила Генварская в беседе с РИАМО.

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