Названы продукты, которые не стоит хранить в холодильнике

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-токсиколог Михаил Кутушов сообщил о продуктах, которые быстрее портятся при хранении в холодильнике, особенно при очень низкой температуре, об этом пишет "Газета.Ru".

Фото: rsport.ria.ru

Он упомянул, что не рекомендуется хранить в холодильнике бананы, манго и другие экзотические фрукты, так как они быстрее темнеют и выделяют газы, такие как индол, скатол, сероводород и другие.

Кроме того, картофель, помидоры и лук также не рекомендуется хранить в холодильнике, так как они склонны к ускоренной потере качества и нежелательным химическим реакциям. То же самое касается ягод — их лучше хранить в прохладном месте, защищённом от солнечных лучей, чтобы избежать процессов брожения.

Токсиколог также отметил, что зелень в холодильнике быстрее вянет и потеет, поэтому её лучше хранить в прохладном месте. Что касается хлеба, то при низких температурах он становится влажным из-за брожения бактерий. Врач рекомендует замораживать хлеб, так как размороженный хлеб считается полезнее, чем свежеиспечённый.

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НИКОГДА не ставьте эти продукты в холодильник