Терапевт Береговая разъяснила гражданам РФ, почему нельзя худеть с помощью слабительных

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Часто в интернете можно найти советы горе-специалистов, которые рекомендуют худеть с помощью слабительных препаратов. Люди, страдающие запорами, с радостью применяют данный способ, не зная, что такие методы опасны для здоровья и могут принести целый "букет" заболеваний.

Фото: freepik.com

Терапевт Алёна Береговая рассказала, что бесконтрольный приём слабительных нарушает работу кишечника.

"Регулярное использование клизм и слабительных приводит к слабой перистальтике кишечника, когда он уже не может самостоятельно опорожняться без дополнительной помощи. И это далеко не все неприятности, которые рискует приобрести человек", — сказала специалист в беседе с "Почему болит".

К чему ещё приводит приём этих препаратов:

развитие геморроя;

развитие синдрома раздражённого кишечника;

нарушение стула;

вздутие живота;

нарушение пищеварения;

слабость;

быстрая утомляемость и снижение работоспособности.

Всё это происходит из-за того, что слабительные препараты и клизмы вымывают из кишечника все полезные бактерии, "убивая" иммунитет человека. Эффект от такой "диеты" может быть лишь временным, а в большинстве случаев он получается обратный и происходит увеличение веса, так как организм преобразовывает стресс от голода в жир.

Для того, чтобы снизить вес, необходимо разобраться в причине его набора, а не верить информации, написанной в интернете, заключила Береговая.

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