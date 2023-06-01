Профессор Олег Медведев, заведующий кафедрой фармакологии МГУ имени М. В. Ломоносова, рассказал о последствиях отказа от потребления сахара. Согласно сообщению на aif.ru, этот продукт вызывает зависимость, сравнимую с наркотической.
После отказа от сахара самочувствие улучшается, человек чувствует бодрость весь день. Сложные углеводы, содержащиеся в нерафинированных растительных продуктах, усваиваются медленнее, чем глюкоза и фруктоза.
Такие углеводы равномерно выделяют энергию для поддержания жизнедеятельности и предотвращают резкие колебания сил.
Кроме того, отказ от сахара может привести к потере веса и нормализации уровня глюкозы в крови.
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