К чему может привести полный отказ от сахара

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Профессор Олег Медведев, заведующий кафедрой фармакологии МГУ имени М. В. Ломоносова, рассказал о последствиях отказа от потребления сахара. Согласно сообщению на aif.ru, этот продукт вызывает зависимость, сравнимую с наркотической.

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После отказа от сахара самочувствие улучшается, человек чувствует бодрость весь день. Сложные углеводы, содержащиеся в нерафинированных растительных продуктах, усваиваются медленнее, чем глюкоза и фруктоза.

Такие углеводы равномерно выделяют энергию для поддержания жизнедеятельности и предотвращают резкие колебания сил.

Кроме того, отказ от сахара может привести к потере веса и нормализации уровня глюкозы в крови.

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Сколько дней вы протянете без сахара? Что будет, если отказаться от сахара на 2 недели? 🍬