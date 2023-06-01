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К чему может привести полный отказ от сахара

0:49
Здоровье

Профессор Олег Медведев, заведующий кафедрой фармакологии МГУ имени М. В. Ломоносова, рассказал о последствиях отказа от потребления сахара. Согласно сообщению на aif.ru, этот продукт вызывает зависимость, сравнимую с наркотической.

К чему может привести полный отказ от сахара
Фото: REX/ Shutterstock

После отказа от сахара самочувствие улучшается, человек чувствует бодрость весь день. Сложные углеводы, содержащиеся в нерафинированных растительных продуктах, усваиваются медленнее, чем глюкоза и фруктоза.

Такие углеводы равномерно выделяют энергию для поддержания жизнедеятельности и предотвращают резкие колебания сил.

Кроме того, отказ от сахара может привести к потере веса и нормализации уровня глюкозы в крови.

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Сколько дней вы протянете без сахара? Что будет, если отказаться от сахара на 2 недели? 🍬
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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