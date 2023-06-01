Назван чай, который снижает давление

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт Наталья Сендикова рекомендует несколько видов травяного чая, которые могут оказать отличное воздействие и стать альтернативой лекарственным препаратам, сообщают "Кубанские новости".

Фото: nuevamujer.com

Чай из гибискуса и каркаде помогает укрепить стенки кровеносных сосудов и повысить общий тонус организма. Кроме того, содержащаяся в нём кислинка защищает организм от вредоносных вирусов и бактерий. Однако стоит обратить внимание: горячий каркаде может повысить артериальное давление, в то время как холодный напиток может его снизить.

помогает укрепить стенки кровеносных сосудов и повысить общий тонус организма. Кроме того, содержащаяся в нём кислинка защищает организм от вредоносных вирусов и бактерий. Однако стоит обратить внимание: горячий каркаде может повысить артериальное давление, в то время как холодный напиток может его снизить. Чай из шиповника является настоящим источником витамина С. Он способствует укреплению иммунной системы и помогает бороться с простудными заболеваниями. Кроме того, этот напиток может быть полезен при заболеваниях мочевыводящей системы. Чай следует настаивать не менее 3 часов.

является настоящим источником витамина С. Он способствует укреплению иммунной системы и помогает бороться с простудными заболеваниями. Кроме того, этот напиток может быть полезен при заболеваниях мочевыводящей системы. Чай следует настаивать не менее 3 часов. Облепиховый чай обладает высоким содержанием витаминов, способствует нормализации пищеварения и ускоряет обмен веществ.

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Каркаде или гибискус? Вся правда о чае красного цвета.