Назван продукт, который убивает организм и провоцирует рак

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Этот продукт широко используется многими россиянами. И лишь немногие осознают, что он может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и даже вызывать онкологию. Врач-диетолог Елена Соломатина считает, что этот продукт медленно разрушает наш организм. Речь идёт о маргарине.

Фото: techinsider.ru

"Маргарин, прежде всего, содержит трансжиры. Они делают клеточные мембраны неэластичными, что препятствует нормальной передаче и выводу необходимых компонентов. Наш организм состоит из клеток, и если мы нарушаем их нормальное функционирование, мы ставим себя под угрозу", — приводит слова Соломатиной портал "Москва 24".

Однако есть и другая точка зрения. Например, эксперты Роскачества утверждают, что производство маргарина в настоящее время усовершенствовано, и в нём содержится в 2,5 раза меньше трансжиров, чем даже в сливочном масле.

"С 2018 года в России действует норма, ограничивающая содержание искусственных трансжиров до 2% от общего содержания жира в продукте. Поэтому технология частичной гидрогенизации, которая превращала жидкие жиры в более твёрдые, ушла в прошлое", — успокаивают специалисты ведомства.

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