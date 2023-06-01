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Назван продукт, который убивает организм и провоцирует рак

1:22
Здоровье

Этот продукт широко используется многими россиянами. И лишь немногие осознают, что он может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и даже вызывать онкологию. Врач-диетолог Елена Соломатина считает, что этот продукт медленно разрушает наш организм. Речь идёт о маргарине.

Назван продукт, который убивает организм и провоцирует рак
Фото: techinsider.ru

"Маргарин, прежде всего, содержит трансжиры. Они делают клеточные мембраны неэластичными, что препятствует нормальной передаче и выводу необходимых компонентов. Наш организм состоит из клеток, и если мы нарушаем их нормальное функционирование, мы ставим себя под угрозу", — приводит слова Соломатиной портал "Москва 24".

Однако есть и другая точка зрения. Например, эксперты Роскачества утверждают, что производство маргарина в настоящее время усовершенствовано, и в нём содержится в 2,5 раза меньше трансжиров, чем даже в сливочном масле.

"С 2018 года в России действует норма, ограничивающая содержание искусственных трансжиров до 2% от общего содержания жира в продукте. Поэтому технология частичной гидрогенизации, которая превращала жидкие жиры в более твёрдые, ушла в прошлое", — успокаивают специалисты ведомства.

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Галилео 🧈 Чем маргарин отличается от масла?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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