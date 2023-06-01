Как нельзя мыть мясо перед приготовлением

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Приобретая сырое мясо для последующей переработки или заморозки, многие повара забывают о необходимости правильной обработки продукта перед его приготовлением или хранением, информируют "Белновости".

Фото: http://static.ernur.kz/

Несмотря на то, что мясная продукция проходит контроль качества перед поступлением на прилавок, на ней могут присутствовать бактерии. Поэтому перед приготовлением мяса рекомендуется промыть его водой.

Однако ситуация меняется, если вы собираетесь заморозить мясо. В этом случае его не следует мыть, особенно если речь идёт о птице.

Как правильно мыть мясо? Многие привыкли делать это под струёй проточной воды в раковине на кухне. Однако такой подход не является правильным, поскольку бактерии могут распространяться по всей кухне вместе с брызгами.

Лучшим вариантом будет наполнить миску холодной водой и промыть мясо подальше от других продуктов питания.

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Мыть мясо перед готовкой или нет?