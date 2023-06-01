IZ: врач Брыкин назвал продукты с высоким содержанием вредного холестерина

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Антон Брыкин объяснил, в каких продуктах питания содержится много "плохого" холестерина, который "цепляется" за микроповреждения в сосудах и прилипает к стенкам, провоцируя появление атеросклеротических бляшек.

Фото: pixabay.com

Как пояснил специалист, вредный холестерин в больших объёмах входит в состав сливочного масла, следовательно, злоупотреблять данным продуктом не нужно. По его словам, это вещество также содержится в мясных субпродуктах (мозгах, почках, печени), яичных желтках, майонезе, сырах с высокой степенью жирности, колбасах и сардельках.

"А вот пальмовое масло, вопреки распространённому мифу, не влияет на уровень холестерина в крови", — подчеркнул Брыкин в беседе с "Известиями".

Эксперт посоветовал россиянам заниматься спортом и употреблять продукты, богатые клетчаткой, для борьбы с "плохим" холестерином.

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