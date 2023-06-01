Названа польза зелёных яблок

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зелёное яблоко содержит много пищевых волокон, витаминов, микроэлементов и кислот. Лучшим временем для его потребления являются утро и периоды между приёмами пищи. "Кубанские новости" приводят дополнительные преимущества зелёных яблок.

Фото: ya.ru

Ускорение процесса похудения . Пищевые волокна (или клетчатка) эффективно снимают чувство голода и способствуют правильной работе пищеварительной системы.

. Пищевые волокна (или клетчатка) эффективно снимают чувство голода и способствуют правильной работе пищеварительной системы. Профилактика диабета . Зелёные яблоки полезны для тех, кто страдает диабетом. Употребление одного яблока утром позволит снизить потребность в сладкой пище на протяжении всего дня.

. Зелёные яблоки полезны для тех, кто страдает диабетом. Употребление одного яблока утром позволит снизить потребность в сладкой пище на протяжении всего дня. Благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему . Кислые яблоки содержат компоненты, которые положительно воздействуют на сердечную мышцу. Они препятствуют образованию холестериновых отложений в сосудах и помогают снизить уровень холестерина.

. Кислые яблоки содержат компоненты, которые положительно воздействуют на сердечную мышцу. Они препятствуют образованию холестериновых отложений в сосудах и помогают снизить уровень холестерина. Стимулирование метаболизма . Регулярное употребление зелёных яблок по утрам способствует ускорению обмена веществ и предотвращает возникновение запоров.

. Регулярное употребление зелёных яблок по утрам способствует ускорению обмена веществ и предотвращает возникновение запоров. Улучшение здоровья мозга . Одно зелёное яблоко на завтрак поможет предотвратить заболевания, связанные с умственной отсталостью. Оно стимулирует кровообращение, обогащая клетки мозга кислородом.

. Одно зелёное яблоко на завтрак поможет предотвратить заболевания, связанные с умственной отсталостью. Оно стимулирует кровообращение, обогащая клетки мозга кислородом. Польза для кожи . Благодаря антиоксидантам, зелёные яблоки защищают кожу от преждевременного старения и образования морщин.

. Благодаря антиоксидантам, зелёные яблоки защищают кожу от преждевременного старения и образования морщин. Устранение неприятного запаха изо рта. В зелёных яблоках содержатся микроэлементы, которые помогают уничтожить вредные бактерии, вызывающие налёт на зубах и в полости рта.

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