Зелёное яблоко содержит много пищевых волокон, витаминов, микроэлементов и кислот. Лучшим временем для его потребления являются утро и периоды между приёмами пищи. "Кубанские новости" приводят дополнительные преимущества зелёных яблок.
Фото: ya.ru
Ускорение процесса похудения. Пищевые волокна (или клетчатка) эффективно снимают чувство голода и способствуют правильной работе пищеварительной системы.
Профилактика диабета. Зелёные яблоки полезны для тех, кто страдает диабетом. Употребление одного яблока утром позволит снизить потребность в сладкой пище на протяжении всего дня.
Благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему. Кислые яблоки содержат компоненты, которые положительно воздействуют на сердечную мышцу. Они препятствуют образованию холестериновых отложений в сосудах и помогают снизить уровень холестерина.
Стимулирование метаболизма. Регулярное употребление зелёных яблок по утрам способствует ускорению обмена веществ и предотвращает возникновение запоров.
Улучшение здоровья мозга. Одно зелёное яблоко на завтрак поможет предотвратить заболевания, связанные с умственной отсталостью. Оно стимулирует кровообращение, обогащая клетки мозга кислородом.
Польза для кожи. Благодаря антиоксидантам, зелёные яблоки защищают кожу от преждевременного старения и образования морщин.
Устранение неприятного запаха изо рта. В зелёных яблоках содержатся микроэлементы, которые помогают уничтожить вредные бактерии, вызывающие налёт на зубах и в полости рта.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ