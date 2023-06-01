Врач Кашух раскритиковала диету по группам крови, назвав её маркетинговым ходом

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух раскритиковала диету по группам крови, которую создал американский натуропат Питер Д`Адамо. Она считает, что нашумевшая методика питания является маркетинговым ходом.

Фото: world-woman.su

По её словам, Д`Адамо в своей книге, где описываются правила диеты, не ссылается на результаты научных исследований. В интервью изданию "Вести Подмосковья" врач отметила, что американский специалист предлагал людям с первой группой крови есть больше белковых продуктов. Однако избыток белка повышает риск остеопороза и ухудшает работу почек и печени, уточнила Кашух.

Как пояснила гастроэнтеролог, "второгруппникам" Д`Адамо советовал включать в своё меню много овощей, фруктов и круп, но такая диета способна вызвать анемию, вздутие живота и диарею.

Она добавила, что люди с третьей группой крови, по мнению натуропата, должны придумать для себя сбалансированный рацион, в который не следует включать птицу, орехи, свинину и морепродукты. Пациентам с четвёртой группой крови рекомендуется употреблять дары моря и питаться небольшими порциями, указала врач.

Гастроэнтеролог подчеркнула: изменения в собственный режим питания необходимо вносить лишь после сдачи анализов. Если биохимия показывает дефицит или переизбыток каких-либо веществ, то можно индивидуально скорректировать меню, заключила Кашух.

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